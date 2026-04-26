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Serie A : Accroché à Turin, l'Inter se rapproche du titre

Serie A26 avr. , 19:54
parAlexis Rose
0
34e journée de Serie A :
Stade olympique de Turin.
Torino - Inter Milan : 2-2.
Buts : Giovanni Simeone (70e), Vlasic (79e sp) pour le Torino ; Marcus Thuram (23e), Bisseck (61e) pour l’Inter Milan.
Malgré ce nul subi à Turin, l'Inter reste leader de la Serie A avec 10 points d'avance sur Naples à 4 journées de la fin. Autant dire que Milan est pratiquement sûr d'être sacré champion d'Italie.
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Derniers commentaires

OM : Beye met Greenwood sur le banc et s’explique

Qu'est ce que cest faible Nice .. si ils gagnent c’est que ca pue l'erreur de l'OM. Les Olympiens vont devoir gagner en efficacité par contre car ils ont le jeu a leur compte et les occasions.

OM : Beye met Greenwood sur le banc et s’explique

Non c'est faux, si un joueur est vraiment on le sort de la feuille direct, la c est le médecin du club qui décide qui ordonne a l entraîneur de faire sortir de la feuille de match ,

OM : Beye met Greenwood sur le banc et s’explique

Il peut très bien ne pas etre a 100% et tu le fais rentrer a la 70eme car tu sais qu'il peut pas démarrer a cause de l'intensité dun début de match et des défenseurs qui sont trop frais.

OM : Beye met Greenwood sur le banc et s’explique

Si il étais blessé il serait pas sur la feuille de match, et tu verras que en seconde période il va rentrer

OM : Beye met Greenwood sur le banc et s’explique

Le truc c’est que si il a vraiment une gêne faut pas prendre de risque et le garder pour les derniers matchs. Sans compter que c’est peut etre le joueur le plus bankable et que si il se blesse gravement avant la fin de saison cela peut compromettre les plans de la direction.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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