Naples en éruption, Antonio Conte cartonne ses joueurs

Balayé par le PSV Eindhoven, le Napoli traverse une période difficile cette saison. Le club italien reste sur quatre défaites sur les sept derniers matchs toutes compétitions confondues. Antonio Conte a pointé les responsables ce mardi soir après la rencontre aux Pays-Bas.

Un festival de buts, et une leçon prise par l’équipe d’Antonio Conte ce mardi soir en Ligue des champions . Le technicien italien, habituel fondateur d’une équipe solide, a subi une humiliation ce mardi soir du côté du PSV Eindhoven . Une lourde défaite pour le club italien 6-2 après avoir été réduit à 10. En C1, la formation de Serie A a subi une deuxième défaite en trois journées après un premier revers contre Manchester City. En championnat le bilan n’est pas non plus flamboyant. Naples a perdu deux de ses trois dernières rencontres. À l’aube d’une confrontation capitale face à l’Inter ce week-end, Antonio Conte a voulu secouer ses joueurs.

Conte n’est pas tendre

Le technicien italien n’a pas digéré la fessée concédée mardi soir aux Pays-Bas. Champion d’Italie la saison dernière, l’Italien accuse indirectement les anciens joueurs du groupe de ne pas penser au collectif. « Ce sera une année très, mais très complexe. Le match d'aujourd'hui doit nous donner un coup d'accélérateur à tous. Pour les "vieux" du groupe et moi aussi, retrouver la dynamique de la saison dernière. Pour les nouveaux, s'insérer en silence, avec humilité et travailler. Si nous voulons continuer à grandir et construire quelque chose qui peut rendre fier Naples, nous devons retrouver notre état d'esprit de la saison dernière, où il n'y avait qu'un seul objectif. Il n'y avait pas d'objectifs personnels, pas de pensées égoïstes. Il n'y avait une seule pensée : le Napoli. Nous devons tous revenir à ça : le bien du Napoli. Le bien d'un individu ne sert à rien, le bien collectif est le seul qui compte », explique Conte dans sa prise de parole. Naples va devoir rapidement relever la tête pour ne pas prendre l’eau ce week-end.