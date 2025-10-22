Naples en éruption, Antonio Conte cartonne ses joueurs

Sauf qu'a Brighton en PL, il plantait pas mal... C'est autre chose que votre Satriano en tout cas. Tu compares un mec qui a marquer 13 buts en 101 matchs à un autre qui en a marquer 106 en 400 matchs... Maupay a un bien meilleur ratio.
Encore une belle boulette de Chevalier visiblement. J'avais pas vu
Il est clairement à un niveau stratosphérique et a terminé 3e au ballon d'or, meritant la 2e place donc oui il est clairement le meilleur à son poste.
🤣🤣
le Bayer est 5eme du championnat Allemand, faible équipe,Alonzo parti, l'équipe se cherche, ils sont à la ramasse
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|18
|8
|6
|0
|2
|21
|7
|14
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|12
|7
|5
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|8
|4
|2
|2
|16
|10
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|15
|12
|3
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|11
|8
|2
|5
|1
|11
|12
|-1
|10
|8
|3
|1
|4
|13
|15
|-2
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|14
|0
|8
|8
|2
|2
|4
|12
|19
|-7
|7
|8
|2
|1
|5
|7
|12
|-5
|6
|8
|1
|3
|4
|5
|9
|-4
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|16
|-6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|2
|8
|0
|2
|6
|5
|20
|-15
Loading
Conte accuse donc implicitement certains de ses joueurs de penser plus à leur situation personnelle que celle collective. Il répète qu'avoir recruté neuf joueurs était nécessaire au vu de l'effectif limité de la saison passée... mais que c'est également une erreur. "Insérer neuf