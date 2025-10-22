ICONSPORT_274486_0026

Naples en éruption, Antonio Conte cartonne ses joueurs

Serie A22 oct. , 15:00
Nathan Hanini
0
Balayé par le PSV Eindhoven, le Napoli traverse une période difficile cette saison. Le club italien reste sur quatre défaites sur les sept derniers matchs toutes compétitions confondues. Antonio Conte a pointé les responsables ce mardi soir après la rencontre aux Pays-Bas.
Un festival de buts, et une leçon prise par l’équipe d’Antonio Conte ce mardi soir en Ligue des champions. Le technicien italien, habituel fondateur d’une équipe solide, a subi une humiliation ce mardi soir du côté du PSV Eindhoven. Une lourde défaite pour le club italien 6-2 après avoir été réduit à 10. En C1, la formation de Serie A a subi une deuxième défaite en trois journées après un premier revers contre Manchester City. En championnat le bilan n’est pas non plus flamboyant. Naples a perdu deux de ses trois dernières rencontres. À l’aube d’une confrontation capitale face à l’Inter ce week-end, Antonio Conte a voulu secouer ses joueurs.

Conte n’est pas tendre

Le technicien italien n’a pas digéré la fessée concédée mardi soir aux Pays-Bas. Champion d’Italie la saison dernière, l’Italien accuse indirectement les anciens joueurs du groupe de ne pas penser au collectif. « Ce sera une année très, mais très complexe. Le match d'aujourd'hui doit nous donner un coup d'accélérateur à tous. Pour les "vieux" du groupe et moi aussi, retrouver la dynamique de la saison dernière. Pour les nouveaux, s'insérer en silence, avec humilité et travailler. Si nous voulons continuer à grandir et construire quelque chose qui peut rendre fier Naples, nous devons retrouver notre état d'esprit de la saison dernière, où il n'y avait qu'un seul objectif. Il n'y avait pas d'objectifs personnels, pas de pensées égoïstes. Il n'y avait une seule pensée : le Napoli. Nous devons tous revenir à ça : le bien du Napoli. Le bien d'un individu ne sert à rien, le bien collectif est le seul qui compte », explique Conte dans sa prise de parole. Naples va devoir rapidement relever la tête pour ne pas prendre l’eau ce week-end. 
Napoli

Napoli

Serie A #3
D
D
V
V
D
Serie A
Serie A
Matchs7
V
Victoire5
M
Match nul0
D
Défaite2
Buts Marqués12
Buts Encaissés7

Matchs Récents

Tout afficher
21 octobre 2025 à 21:00
Champions League
PSVPSV
6
2
Match terminé
NapoliNapoli
18 octobre 2025 à 18:00
Serie A
TorinoTorino
1
0
Match terminé
NapoliNapoli

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
K. De Bruyne
11.

K. De Bruyne

BELBEL Âge 34 Milieu
Matchs7
Buts3
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
A. Zambo Anguissa
99.

A. Zambo Anguissa

CMRCMR Âge 29 Milieu
Matchs7
Buts2
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

OL : Neal Maupay à Lyon, rendez-vous en janvier !

Sauf qu'a Brighton en PL, il plantait pas mal... C'est autre chose que votre Satriano en tout cas. Tu compares un mec qui a marquer 13 buts en 101 matchs à un autre qui en a marquer 106 en 400 matchs... Maupay a un bien meilleur ratio.

Le PSG propose 40ME pour un monstre argentin

Encore une belle boulette de Chevalier visiblement. J'avais pas vu

« Vitinha est le meilleur milieu du monde », Riolo applaudit le PSG

Il est clairement à un niveau stratosphérique et a terminé 3e au ballon d'or, meritant la 2e place donc oui il est clairement le meilleur à son poste.

LdC : Le PSG dynamite Leverkusen

🤣🤣

LdC : Le PSG dynamite Leverkusen

le Bayer est 5eme du championnat Allemand, faible équipe,Alonzo parti, l'équipe se cherche, ils sont à la ramasse

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

