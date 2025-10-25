Naples : De Bruyne se blesse en tirant un penalty

Scène assez inhabituelle en Italie lors du choc entre Naples et l'Inter. Les Napolitains ont ouvert le score à domicile grâce à un penalty de Kevin de Bruyne. Mais la joie des locaux s'est vite transformée en déception puisque l'international belge s'est blessé en frappant le penalty. L'ancienne star de Manchester City s'est immédiatement tenue l'arrière de la cuisse droite avant de sortir en larmes. Un gros coup dur pour Naples et pour le meneur de jeu des Diables Rouges.