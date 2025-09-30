Modric en pré-retraite à Milan, Rabiot est choqué

Associé à Luka Modric dans l’entrejeu du Milan AC, Adrien Rabiot ne s’attendait pas à ce niveau de performance de la part de son coéquipier. Bien qu’en fin de carrière, le milieu croate impressionne par son implication et sa condition physique.

Adrien Rabiot a tourné la page. Poussé vers la sortie par l’Olympique de Marseille, le milieu de terrain a retrouvé le sourire au Milan AC . Son rendement donne entière satisfaction à l’entraîneur Massimiliano Allegri et à la presse italienne qui ne cesse de complimenter ses prestations. Les louanges se poursuivent après le choc remporté face à Naples (2-1) dimanche. Mais de son côté, le Français préfère souligner la performance de son coéquipier Luka Modric qui fait taire ceux qui l’annonçaient en pré-retraite.

Serie A 28 septembre 2025 à 20:45 Milan Saelemaekers 3 ' Pulisic 31 ' 2 1 Match terminé Napoli De Bruyne 60 ' Chronologie Composition Statistiques Remplacement 90 ’ ENTRE B. Gilmour Napoli SORT S. Lobotka Napoli Remplacement 80 ’ ENTRE R. Loftus-Cheek Milan SORT Y. Fofana Milan Remplacement 80 ’ ENTRE K. De Winter Milan SORT F. Tomori Milan Remplacement 77 ’ ENTRE N. Lang Napoli SORT M. Politano Napoli Voir Les Détails Complets Du Match

« Dans ce genre de match, quand vous êtes à 10 contre 11 (après l'exclusion de Pervis Estupiñan à la 57e minute), il faut donner encore plus, a commenté l’ancien Marseillais sur DAZN. C'est la mentalité que l'on doit avoir. Jouer avec Luka c'est facile, il sait gérer le match, il est capable de courir comme ça pendant 90 minutes à 40 ans. Je ne sais pas comment il fait. Il aime jouer au football, il prend du plaisir sur le terrain. Il aime défendre, attaquer… Et pas seulement lui, on a beaucoup de qualité, y compris les jeunes. On prend aussi du plaisir à défendre. Bravo à tous pour cette victoire, ce n'était pas facile. Mais même à 10, on a vu qu'on pouvait très bien jouer. »

Enthousiaste dans ses déclarations, Adrien Rabiot s’éclate aux côtés du Ballon d’Or 2018, mais aussi sous les ordres d’un coach dont il est proche. « Je connais bien Allegri, tout le staff, sa façon de travailler, donc tout a été plus facile. Je connais aussi de nombreux coéquipiers. Je suis arrivé avec humilité, j'ai travaillé chaque jour pour montrer l’exemple, pour mener l’équipe. Mes coéquipiers me soutiennent. Depuis que je suis ici, on a gagné quatre fois et on n'a encaissé qu’un seul but. On joue les matchs avec un état d’esprit positif », s’est réjoui l’international tricolore au moment où son équipe occupe la tête de la Serie A.