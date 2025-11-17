L'AC Milan contacte Thiago Silva en urgence

L'AC Milan se cherche un nouveau défenseur central. Les Lombards réfléchissent à plusieurs options, dont un retour de Thiago Silva.

L'AC Milan connait une saison plutôt bonne pour le moment. Les Lombards sont notamment en course pour le titre en Série A. Pour tenter de soulever le trophée, tous les détails compteront. Le club italien veut notamment apporter de l'expérience à sa défense centrale pour parvenir à réaliser de belles choses dans les prochaines semaines. L'AC Milan n'a pas des moyens illimités et se creuse la tête pour dénicher la perle rare. Cette dernière pourrait bien être une ancienne connaissance des pensionnaires de San Siro.

Thiago Silva de retour à San Siro ?

Selon les dernières informations de La Repubblica, l'AC Milan envisage en effet un retour au club de Thiago Silva ! Le défenseur brésilien évolue depuis quelques mois sous le maillot de Fluminense. L'ancien du PSG affiche toujours un niveau impressionnant malgré ses 41 ans. En fin de contrat en juin 2026 avec le club de Rio, Thiago Silva pourrait se laisser tenter par une nouvelle aventure en Europe, surtout dans club qu'il connaît bien et qu'il a quitté dans la précipitation pour signer au PSG en 2012. Des contacts entre toutes les parties pourraient prochainement avoir lieu. A noter qu'un retour en Europe, s'il se passe bien, pourrait en plus permettre au défenseur brésilien d'avoir une chance plus concrète de faire partie de la liste de Carlo Ancelotti pour disputer la Coupe du monde 2026.

T. da Silva Brésil • Âge 41 • Défenseur

Après 11 matchs disputés en Série A cette saison, l'AC Milan est 3e du championnat, à seulement deux points du leader, l'Inter. Les récentes arrivées de Luka Modric et d'Adrien Rabiot ont fait beaucoup de bien aux Rossoneri. Récupérer Thiago Silva dans une mission titre à court terme pourrait donc être judicieux. A la direction milanaise de convaincre le natif de Rio de retrouver San Siro.