Milan : Rabiot est devenu indispensable

Rabiot est irremplaçable dans cet AC Milan- Massimo Ambrosini
ton club est a l'image de ton écriture... dégueulasse ! qui se ressemble s'assemble le sous être ;)
T k1 imbécile rageux é de surcroît Con car tu px dire sek bn te semble de Marseille mais ô moins il restera tjrs le 1er
La vérité t'offense footix
L'OL, va être difficile à manier avec un joueur de ce calibre👍d'autant plus, qu'il risque de se donner à fond pour être dans l'équipe nationale, bravo l'OL, super bien joué, j'aimerais le voir en ligue 1, ce phénomène 👏
Oui that's my point 😉 Le foot était quand-même plus simple à arbitrer il y a 30 ans... Quand les joueurs se tordaient de douleur par terre, c'est qu'il y avait une rupture des croisés ou un tibia cassé... c'était plus simple 😆
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|27
|12
|8
|3
|1
|24
|11
|13
|25
|12
|8
|1
|3
|28
|11
|17
|25
|12
|8
|1
|3
|21
|11
|10
|22
|12
|7
|1
|4
|24
|16
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|23
|15
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|24
|21
|3
|20
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|3
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|12
|5
|2
|5
|17
|18
|-1
|16
|12
|4
|4
|4
|18
|16
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|12
|3
|5
|4
|13
|17
|-4
|13
|12
|3
|4
|5
|10
|15
|-5
|11
|12
|3
|2
|7
|12
|27
|-15
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|26
|-12
|7
|12
|2
|1
|9
|7
|19
|-12
Ambrosini 🇮🇹 souligne l’importance de Rabiot 🇫🇷 ! « Rabiot reste irremplaçable. Son absence se fait sentir, il apporte expérience, lecture du jeu et impact physique. Sa capacité à couvrir le terrain est unique, peu de milieux en Italie peuvent faire ça. »