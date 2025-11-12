Milan : Rabiot est devenu indispensable

Le Milan AC a cédé la première place de Serie A à l'Inter. La faute à 3 matchs nuls sur les 4 dernières rencontres. Un coup de mou qui coïncide avec la blessure de Rabiot. Le Français est indispensable aux Rossoneri comme le confirme une légende du club.

Dans une Serie A aussi serrée qu'illisible cette saison, le Milan AC fait partie des très bons élèves. C'est une surprise pour les Rossoneri, non-qualifiés pour l'Europe et soumis à une restriction budgétaire l'été dernier. Dans ces conditions, le club lombard a vu Tijjani Reijnders rejoindre Manchester City. Un coup dur pour Massimiliano Allegri. Heureusement pour l'entraîneur italien, l' OM est venu aider Milan en vendant Adrien Rabiot juste après la violente bagarre survenue avec Jonathan Rowe à Rennes.

Rabiot est irremplaçable dans cet AC Milan - Massimo Ambrosini

Un achat de dernière minute qui a tout de la bonne pioche pour les Milanais. Rabiot a réalisé 5 premiers matchs très solides avec les Rossoneri. Il est déjà très influent dans l'entrejeu du septuple champion d'Europe. La preuve en son absence. Blessé au mollet depuis octobre dernier, le Français a raté les 5 derniers matchs de son club. Le Milan AC n'en a gagné que deux, étant accroché par les mal-classés Pise et Parme. Leader de Serie A, le club lombard n'est plus que troisième. Il est crucial que Rabiot revienne vite. Une analyse confirmée par l'ancien milieu du club Massimo Ambrosini (1995-2013).

Dans la Gazzetta dello Sport, il a expliqué pourquoi le Français était si important dans le dispositif d'Allegri. « Ricci a bien joué au milieu (contre Parme). Mais Rabiot est Rabiot et, à certains égards, il est irremplaçable dans cet AC Milan. Son absence s'est faite sentir. Qu'est-ce qui rend le Français si spécial ? Son statut international, son expérience, sa capacité à lire le jeu. Et bien sûr, ses jambes : Rabiot est capable de couvrir le terrain comme peu de milieux de terrain en Italie », a t-il indiqué dans le quotidien sportif italien. L'ancien marseillais devrait revenir avec Milan après cette trêve internationale pour remettre les Rossoneri sur la voie du Scudetto.