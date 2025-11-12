ICONSPORT_273050_0028

Milan : Rabiot est devenu indispensable

Serie A12 nov. , 23:00
parMehdi Lunay
0
Le Milan AC a cédé la première place de Serie A à l'Inter. La faute à 3 matchs nuls sur les 4 dernières rencontres. Un coup de mou qui coïncide avec la blessure de Rabiot. Le Français est indispensable aux Rossoneri comme le confirme une légende du club.
Dans une Serie A aussi serrée qu'illisible cette saison, le Milan AC fait partie des très bons élèves. C'est une surprise pour les Rossoneri, non-qualifiés pour l'Europe et soumis à une restriction budgétaire l'été dernier. Dans ces conditions, le club lombard a vu Tijjani Reijnders rejoindre Manchester City. Un coup dur pour Massimiliano Allegri. Heureusement pour l'entraîneur italien, l'OM est venu aider Milan en vendant Adrien Rabiot juste après la violente bagarre survenue avec Jonathan Rowe à Rennes.
Rabiot est irremplaçable dans cet AC Milan
- Massimo Ambrosini
Un achat de dernière minute qui a tout de la bonne pioche pour les Milanais. Rabiot a réalisé 5 premiers matchs très solides avec les Rossoneri. Il est déjà très influent dans l'entrejeu du septuple champion d'Europe. La preuve en son absence. Blessé au mollet depuis octobre dernier, le Français a raté les 5 derniers matchs de son club. Le Milan AC n'en a gagné que deux, étant accroché par les mal-classés Pise et Parme. Leader de Serie A, le club lombard n'est plus que troisième. Il est crucial que Rabiot revienne vite. Une analyse confirmée par l'ancien milieu du club Massimo Ambrosini (1995-2013).
Dans la Gazzetta dello Sport, il a expliqué pourquoi le Français était si important dans le dispositif d'Allegri. « Ricci a bien joué au milieu (contre Parme). Mais Rabiot est Rabiot et, à certains égards, il est irremplaçable dans cet AC Milan. Son absence s'est faite sentir. Qu'est-ce qui rend le Français si spécial ? Son statut international, son expérience, sa capacité à lire le jeu. Et bien sûr, ses jambes : Rabiot est capable de couvrir le terrain comme peu de milieux de terrain en Italie », a t-il indiqué dans le quotidien sportif italien. L'ancien marseillais devrait revenir avec Milan après cette trêve internationale pour remettre les Rossoneri sur la voie du Scudetto.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_276995_0010
Ligue des Champions

LdC Fem : Le PSG tombe contre Manchester United

ICONSPORT_273378_0824
Equipe de France

EdF : Khephren Thuram appelé en renfort

ICONSPORT_276253_0017
OM

L'OM perd son directeur du recrutement

Fil Info

23:03
LdC Fem : Le PSG tombe contre Manchester United
22:35
EdF : Khephren Thuram appelé en renfort
22:30
L'OM perd son directeur du recrutement
22:10
Discipline : Deux matchs pour Verdonk, un match pour Tagliafico et Balogun
22:00
Le PSG fixe son prix, Vitinha attend les offres
21:40
Sondage : La France sera-t-elle qualifiée pour le Mondial dès jeudi soir ?
21:20
OL : Endrick arrive pour 200.000 euros par mois !
21:00
Zack Nani siffle la fin du match, Ligue 1+ a la rage

Derniers commentaires

Le PSG n'est pas un grand club, une star de Canal+ balance

ton club est a l'image de ton écriture... dégueulasse ! qui se ressemble s'assemble le sous être ;)

Le PSG n'est pas un grand club, une star de Canal+ balance

T k1 imbécile rageux é de surcroît Con car tu px dire sek bn te semble de Marseille mais ô moins il restera tjrs le 1er

Le PSG n'est pas un grand club, une star de Canal+ balance

La vérité t'offense footix

OL : Endrick arrive pour 200.000 euros par mois !

L'OL, va être difficile à manier avec un joueur de ce calibre👍d'autant plus, qu'il risque de se donner à fond pour être dans l'équipe nationale, bravo l'OL, super bien joué, j'aimerais le voir en ligue 1, ce phénomène 👏

OL-PSG : Une proposition choc pour éviter les erreurs d'arbitrage !

Oui that's my point 😉 Le foot était quand-même plus simple à arbitrer il y a 30 ans... Quand les joueurs se tordaient de douleur par terre, c'est qu'il y avait une rupture des croisés ou un tibia cassé... c'était plus simple 😆

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading