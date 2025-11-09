ICONSPORT_276723_0077

La Roma prend la tête de la Serie A

Serie A09 nov. , 20:06
parGuillaume Conte
En attendant le match entre l’Inter Milan et la Lazio Rome, l’AS Roma a pris les commandes de la Serie A à la faveur de sa belle victoire sur Udine. Avec à la baguette un Manu Koné déchainé, la Louve s’est imposée 2-0 grâce à des buts de Pellegrini et Celik. 
