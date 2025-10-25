Ita : Naples terrasse l'Inter et prend la tête

un flop c'est quand tu attends qqch que quelqu'un .. qui s'attendait a que satriano devienne un supra buteur? tout le monde le disait que ce serait un miracle vu son pedigree .. On peut avoir une surprise avec le temps de jeu et la confiance mais ca restera une surprise
Pour finalement le siffler comme d'hab...
Évidente ? Vous forcez parce que c'est le PSG ?
je t'ai deja tout expliqué la derniere fois!
Aussi nulle en analyse de foot qu'en pratique au tennis....
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|19
|8
|11
|18
|8
|6
|0
|2
|21
|7
|14
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|12
|7
|5
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|8
|4
|2
|2
|16
|10
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|15
|12
|3
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|11
|8
|2
|5
|1
|11
|12
|-1
|10
|9
|3
|1
|5
|14
|17
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|14
|17
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|7
|10
|-3
|8
|8
|2
|2
|4
|12
|19
|-7
|7
|8
|2
|1
|5
|7
|12
|-5
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|16
|-6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|2
|8
|0
|2
|6
|5
|20
|-15
Loading
☄️🇨🇲 | LE BIJOU DE ZAMBO ANGUISSA, QUEL MATCH ! ✨ 3 buts à 1 pour les Napolitains ! 📲 Rencontre à suivre en direct sur DAZN ! 🇮🇹🏆 👉 bit.ly/4mtV7NX #NapoliInter