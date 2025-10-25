ICONSPORT_274887_0078

Ita : Naples terrasse l'Inter et prend la tête

Serie A25 oct. , 20:01
parMehdi Lunay
8e journée de Serie A :
Stadio Diego Armando Maradona
Naples-Inter 3-1
Buts : De Bruyne (33e sp), McTominay (54e), Anguissa (66e) pour Naples ; Calhanoglu (59e sp) pour l'Inter
Champion en titre, Naples prend la tête de Serie A avec 18 points devant le Milan AC et l'AS Rome. L'Inter est quatrième avec 15 points.

Serie A

25 octobre 2025 à 18:00
Napoli
De Bruyne33'McTominay54'Zambo Anguissa66'
3
1
Match terminé
Inter
Çalhanoğlu59'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
90
ENTRE
M. Gutiérrez Ortega
NapoliNapoli
SORT
L. Spinazzola
NapoliNapoli
Remplacement
90
ENTRE
S. Beukema
NapoliNapoli
SORT
A. Buongiorno
NapoliNapoli
Remplacement
82
ENTRE
E. Elmas
NapoliNapoli
SORT
M. Politano
NapoliNapoli
Remplacement
81
ENTRE
N. Lang
NapoliNapoli
SORT
D. Neres Campos
NapoliNapoli
Derniers commentaires

OL : Satriano, Pierre Ménès sent venir le gros flop

un flop c'est quand tu attends qqch que quelqu'un .. qui s'attendait a que satriano devienne un supra buteur? tout le monde le disait que ce serait un miracle vu son pedigree .. On peut avoir une surprise avec le temps de jeu et la confiance mais ca restera une surprise

Brest-PSG : 10 minutes pour siffler un penalty, vive la VAR !

Pour finalement le siffler comme d'hab...

Brest-PSG : 10 minutes pour siffler un penalty, vive la VAR !

Évidente ? Vous forcez parce que c'est le PSG ?

Marseille s'enflamme, l'OM reçoit un avertissement

je t'ai deja tout expliqué la derniere fois!

Marion Bartoli sur la bataille OM-PSG : « Il se passe quelque chose »

Aussi nulle en analyse de foot qu'en pratique au tennis....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
O. Marseille
18860221714
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Lorient
882241219-7
15
Auxerre
78215712-5
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

