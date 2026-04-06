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Ita : Naples domine l'AC Milan

Serie A06 avr. , 22:48
parClaude Dautel
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Dans le match au sommet de ce lundi de Pâques, Naples a battu l'AC Milan (1-0) et récupère la deuxième place du classement de Serie A.
En Italie, le lundi de Pâques donne toujours lieu à une journée de championnat. Pour remonter le moral des amateurs italiens de football, qui dépriment depuis une semaine et l'élimination de la Squadra Azzurra, la Serie A avait mis en match vedette le choc entre Naples et l'AC Milan, deux formations qui sont lancées aux trousses de l'Inter. Car si les Nerazzurri caracolent en tête du championnat d'Italie, la bataille fait rage pour finir deuxième. En venant à bout des Milanais (1-0, but de Politano à la 79e), les joueurs d'Antonio Conte sont repassés devant leurs adversaires du jour. Derrière, c'est l'étonnante équipe de Côme qui est toujours quatrième malgré un nul un peu plus tôt dans la journée contre Udinese.

Serie A

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Inter
72312335712645
2
Napoli
65312056473017
3
AC Milan
63311894472423
4
Como
583116105532231
5
Juventus
57311696542925
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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