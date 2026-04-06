Ita : Naples domine l'AC Milan

Dans le match au sommet de ce lundi de Pâques, Naples a battu l'AC Milan (1-0) et récupère la deuxième place du classement de Serie A.

En Italie, le lundi de Pâques donne toujours lieu à une journée de championnat. Pour remonter le moral des amateurs italiens de football, qui dépriment depuis une semaine et l'élimination de la Squadra Azzurra, la Serie A avait mis en match vedette le choc entre Naples et l'AC Milan, deux formations qui sont lancées aux trousses de l'Inter. Car si les Nerazzurri caracolent en tête du championnat d'Italie, la bataille fait rage pour finir deuxième. En venant à bout des Milanais (1-0, but de Politano à la 79e), les joueurs d'Antonio Conte sont repassés devant leurs adversaires du jour. Derrière, c'est l'étonnante équipe de Côme qui est toujours quatrième malgré un nul un peu plus tôt dans la journée contre Udinese.