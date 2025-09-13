ICONSPORT_270255_0012

Ita : La Juventus fait plier l'Inter dans un match dingue

Serie A13 sept. , 20:02
parMehdi Lunay
3e journée de Serie A :
Juventus Stadium
Juventus-Inter 4-3
Buts pour la Juventus : Kelly (14e), Yildiz (38e), K.Thuram (82e), Adzic (90e+1) 
Buts pour l'Inter : Calhanoglu (30e, 65e), M.Thuram (76e) 

Serie A

13 septembre 2025 à 18:00
Juventus
Kelly14'Yildiz38'Thuram-Ulien82'Adžić90'
4
3
Match terminé
Inter
Çalhanoğlu30'Çalhanoğlu65'Thuram76'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
V. Adžić
JuventusJuventus
Carton jaune
86
H. Mkhitaryan
InterInter
But
82
K. Thuram-Ulien
JuventusJuventus
Remplacement
82
ENTRE
P. Sučić
InterInter
SORT
H. Çalhanoğlu
InterInter
Voir Les Détails Complets Du Match
Loading