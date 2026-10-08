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Benatia et Rabiot réunis dans le dos de l'OM

Serie A
parClaude Dautel
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Libre depuis son départ de l'Olympique de Marseille, Medhi Benatia ne se contentera pas de son rôle de consultant. L'ancien dirigeant de l'OM postule au poste de directeur sportif de l'AC Milan où il retrouvera un certain Adrien Rabiot qu'il a fait partir de Marseille.
Le monde du football n'est pas si grand que cela et Medhi Benatia pourrait rapidement le confirmer. Voulant revenir aux affaires, au point même qu'il avait confié être prêt à répondre favorablement à une offre du PSG, c'est plutôt au sein de l'AC Milan que le dirigeant de 39 ans pourrait rapidement rebondir. Selon Matteo Moretto, Medhi Benatia a envoyé son CV aux dirigeants milanais, lesquels sont en quête d'un directeur sportif. « Benatia s'est déclaré pleinement disponible pour l'AC Milan et serait ravi de revenir travailler en Italie après son expérience à Marseille », explique le journaliste italien. Cependant, Devin Ozek, Markus Krösche, Timmo Hardung et José Boto seraient également sur les tablettes des Rossoneri, et aucun favori ne se détache pour l'instant.

Rabiot et Benatia, la fin a été houleuse

Ce qui est certain, c'est que du côté de Milan, on n'a pas oublié que Medhi Benatia n'est pas réellement copain avec Adrien Rabiot, suite au départ forcé de ce dernier de Marseille. Dans la foulée de la fameuse bagarre qui aurait opposé le milieu de terrain français de l'OM à Jonathan Rowe, Benatia et Longoria avaient décidé de virer sans ménagement les deux joueurs. Si depuis Medhi Benatia a dit qu'il n'en voulait pas à Adrien Rabiot, on se souvient que Véronique Rabiot n'avait pas été tendre. « Je pense que le costume est trop grand pour eux (Longoria et Benatia), ils ne sont pas à la hauteur. On ne peut pas le croire quand il dit qu'il n'a jamais vu ça dans un vestiaire en 18 ans de carrière. Il doit faire rire tous les gens du monde du football. Comment peut-il dire ça? Ça existe, et ça a toujours existé », avait lancé la mère du joueur, avant que ce dernier ne signe à l'AC Milan.
On imagine bien que le clan Rabiot ne doit pas être emballé en entendant que Medhi Benatia est en lice pour le poste de directeur sportif de l'AC Milan. Mais c'est Gerry Cardinale, le propriétaire des Rossoneri, qui aura le fin mot dans cette décision, et il est clair que ce dernier ne demandera pas l'avis de Véronique Rabiot ou de quiconque pour faire son choix.

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