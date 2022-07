Zidane et Mbappé associés loin du PSG, c'est signé

Dans : Info.

Par Eric Bethsy

Après le partenariat signé avec l’attaquant parisien Kylian Mbappé, le jeu Sorare s’est associé avec Zinedine Zidane. Un sacré renfort pour la société française à quelques mois de la Coupe du monde 2022.

Nouveau phénomène, Sorare parvient à attirer de grands sportifs du monde entier. Des personnalités comme Gerard Piqué, Serena Williams, Rio Ferninand ou encore Antoine Griezmann ont accepté de collaborer avec le jeu numérique, devenu une des plus grosses réussites de l'économie numérique française avec une valorisation de plus de 4 milliards d'euros. Tout comme l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé qui ne s’est pas contenté d’associer son image à la société fondée par Nicolas Julia et Adrien Montfort.

Mbappé bien plus qu’un partenaire

« Kylian est investisseur et ambassadeur de Sorare mais il est aussi porteur d'un projet à l'impact sociétal très important, a expliqué le Catalan à L’Indépendant. Il veut construire une école pour les jeunes les moins favorisés pour les aider à entreprendre, à se lancer. Nous l'accompagnerons dans la dimension Web.3 du projet. Il nous a fait savoir qu'il était intéressé par le produit. »

« Kylian partage des valeurs et l'ambition de Sorare. Mais comme Serena Williams, il voulait un partenariat qui va plus loin que le jeu, notre activité "cœur", ils ont une vision globale autour du produit, a poursuivi Nicolas Julia. Et puis, Kylian tient à cette idée que l'on peut réussir depuis la France, créer des leaders mondiaux depuis notre pays. C'est notre vision également. » Fier de cette collaboration, le co-fondateur du jeu de vignettes numériques peut se vanter d’une nouvelle signature au moins aussi prestigieuse.

We're proud to enter a multi-year partnership with football legend Zinedine Zidane to celebrate his career! 🤝



To mark this new partnership, we’re launching one of our most iconic Legend cards to date: Zizou’s '98 France national team cards. 🇫🇷🏆#OwnYourGame pic.twitter.com/l5sE49prww — Sorare (@Sorare) July 12, 2022

En effet, Sorare vient d’annoncer un partenariat avec Zinedine Zidane, 24 ans après son fameux doublé en finale du Mondial avec les Bleus contre le Brésil. « J'ai grandi en regardant Zidane remporter la Coupe du monde pour la France en 1998. Ce partenariat avec l'un des plus grands footballeurs du monde est un rêve devenu réalité pour nous, a savouré Nicolas Julia. Notre mission chez Sorare est de connecter et engager davantage les fans avec le beau jeu et Zidane partage cette vision. » De quoi booster encore un peu plus la notoriété de Sorare.