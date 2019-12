WTF : La drogue c'est mal, Diego Maradona le prouve

Dans : Info.

Un mois après avoir menacé de quitter son poste d’entraîneur du Gimnasa en Argentine, Diego Maradona a de nouveau fait parler de lui. Et c’est assez pathétique…

Interviewé par Tyc Sports, la légende argentine a fait des révélations pour le moins étonnantes. En effet, l’ancien meneur de jeu de Naples a évoqué sa croyance pour les Ovnis, lesquels l’auraient ramené chez lui après une disparition de trois jours. Des propos lunaires qui rappellent à quel point il est important de ne pas consommer trop de produits illicites.

« Pourquoi inventer les choses ? Une fois, après quelques verres de trop, j’ai disparu de chez moi pendant trois jours. Je suis rentré chez moi et j’ai dit que les OVNIS m’avaient emmené » a indiqué Diego Maradona, lequel a par ailleurs, sans gêne, évoqué… la perte de sa virginité. « C'était à 13 ans, dans un sous-sol avec une dame plus âgée. J’étais au-dessus et elle était en train de lire le journal ». Vous l’aurez compris, tout va très bien (ou pas) chez Diego Maradona. Les fans de l’Argentin peuvent commencer à sérieusement s’inquiéter devant les propos tenus par leur légende. Heureusement, Zinedine Zidane ou Michel Platini n’ont pas suivi la même voie…