Violence : Un supporter en urgence absolue avant Sedan-Bastia

Dans : Info.

Ce samedi, se déroule à Sedan le match au sommet d'un des groupes de National 2 entre le club ardennais et le SC Bastia. Mais avant cette rencontre des très graves incidents ont été constatés en centre-ville, des supporters néerlandais étant venus spécialement pour en découdre avec quelques homologues corses. Selon les autorités locales, ces violences ont fait six blessés dont un a été transporté vers l’hôpital de Sedan en urgence absolue. Des hooligans seraient venus d’Utrecht spécialement pour ce qui ressemble à un fight avec des fans bastiais qui eux seraient arrivés en dehors du déplacement officiel. Des renforts de CRS auraient permis de ramener le calme et le match a débuté comme prévu à 18h.

Mise à jour (19h25) : Le supporter transporté en urgence absolue est finalement en urgence relative, les premiers examens ayant été relativement rassurant.