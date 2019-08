Vinci Cup : Qui pour succéder au FC Porto ?

Dans : Info.

La Vinci Cup, conjointement organisée depuis 2016 par Vinci et le Paris FC dans le cadre de leur partenariat, fait désormais partie des rendez-vous incontournables de la pré-saison pour les champions en herbe. Fort du succès des 3 premières éditions, le tournoi 2019 réunira à nouveau les 24 et 25 août prochains 12 formations issues de clubs professionnels dont le Paris FC -club hôte qui souffle cette année ses 50 bougies-, le FC Porto -tenant du titre-, les Japonais du Urawa Red Diamonds -finalistes 2018-, le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille, mais également pour la première fois la célèbre Juventus de Turin. L'opportunité unique de découvrir quelques-unes des nouvelles pépites du football français et international !

Un tournoi révélateur de talents

Souvenez-vous... En 2016, le jeune Eduardo Camavinga participait à la toute première édition de la Vinci CuP, sans se douter qu’il deviendrait moins de 3 ans plus tard, en avril 2019, le plus jeune joueur de l’histoire du Stade Rennais à évoluer en Ligue 1 à seulement 16 ans, 4 mois et 27 jours. Un baptême du feu encore plus précoce que celui de Kylian Mbappé à Monaco, révélateur de la qualité et du niveau des effectifs participants. Pendant deux jours à la fin du mois d’août, ce sont près de 250 jeunes joueurs, en provenance de 4 pays différents (France, Italie, Japon et Portugal), qui tâcheront de faire preuve eux aussi de l’étendue de leur talent durant cette compétition relevée, en rêvant sans doute du même destin qu’Eduardo...ou même du prodige de Bondy ! Pour les staffs techniques, ce rendez-vous d’avant saison sera également l’occasion d’intégrer leurs nouvelles recrues, de peaufiner leurs schémas de jeu et de confronter leurs effectifs à d’autres formations de très haut niveau. Alors qu’il s’agira pour la plupart de ces jeunes joueurs de leur première participation à un tournoi de football à 11 contre 11 sur un terrain entier (dans les catégories inférieures, les matchs se déroulent sur un demi-terrain à effectif réduit), l’opportunité sera belle, tout en poursuivant leur apprentissage du haut-niveau, de se faire repérer par l’oeil avisé des nombreux recruteurs présents en bord de terrain tout au long du tournoi.

Le Tonsser United écrit son histoire

En parlant détection, voilà une équipe qui aura une carte toute particulière à jouer à Meudon. Alors que la première team “All-Star” constituée de jeunes joueurs d’Île-de- France recrutés en ligne avait fait forte impression l’an dernier -suite au tournoi, deux jeunes ont fait des essais à Manchester- la formation Tonsser United fait son retour pour la VINCI CUP 2019 : c’est cette fois une sélection nationale de joueurs U15 recrutés dans toute la France, parmi plus de 5000 candidatures, qui portera haut les couleurs de Tonsser, application de football leader en Europe connectant plus de 800 000 joueurs avec des entraîneurs et recruteurs. De quoi permettre à 16 jeunes talents passés pour le moment entre les mailles du filet du recrutement “classique” des centres de formation de tenter crânement leur chance durant le tournoi.

Groupe A

Angers - Paris FC - Urawa Red Diamonds - Toulouse FC - RC Strasbourg

Groupe B

PSG - Tonsser United - Juventus - Lille FC Porto - OM

Informations pratiques

Complexe Sportif Marcel Bec, Route Forestière Royale, 92190 Meudon

Samedi 25 août : De 14h à 20h30

Dimanche 26 août : De 8h30 à 18h00 – Finale à 16h – Remise des Prix à 17h00