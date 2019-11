Valbuena révèle l’autre conséquence XXL de la sextape

Dans : Info.

Victime dans l’affaire de la sextape, Mathieu Valbuena en a subi les conséquences sur le plan sportif. Mais aussi dans sa vie privée.

La carrière de Mathieu de Valbuena peut être divisée en deux périodes. Celle d’avant l’affaire de la sextape, durant laquelle le milieu offensif réalisait un parcours honorable, lui qui était devenu un cadre indiscutable du sélectionneur Didier Deschamps en équipe de France. Puis celle qui a suivi ce désagréable feuilleton. Forcément affecté par le chantage subi, sans parler des commentaires et des moqueries, le joueur passé par Marseille et Lyon a perdu beaucoup plus qu'un statut dans le monde du football. En effet, Valbuena s’est également séparé de son ex-compagne, principalement à cause des conséquences de cette affaire sur leur quotidien.

« Aujourd'hui, je suis séparé de la mère de ma fille depuis un an et demi. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était très difficile pour elle, a raconté le Français dans un entretien accordé à la chaîne RMC Sport. Parce que partout où on se baladait, que ce soit dans les restaurants... Si ça a provoqué la fin de notre histoire ? Ça a été un début où c'était compliqué. Je l'avais déjà prévenue. Et derrière, partout où tu te baladais, que ce soit au restaurant où on te ressassait cette histoire... Le foot, ça n'allait pas non plus. Et je sais que si le foot ça ne va pas, dans ma vie non plus ça ne va pas. » Un véritable cauchemar pour Valbuena.