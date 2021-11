Valbuena écœuré par le fantôme Le Graët

Dans : Info.

Par Mehdi Lunay

Le verdict de l’affaire de la Sextape a été rendu ce mercredi. Si la condamnation de Karim Benzema a été vivement commentée, notamment par Noël Le Graët qui a soutenu le joueur du Real, Mathieu Valbuena a lui été moins sollicité. Ce dernier n’a pas manqué de réagir face à l’attitude du président de la FFF.

Un an de prison avec sursis et 75.000 euros d’amende voici la sanction qu’a décidée le tribunal correctionnel de Versailles à l’encontre de Karim Benzema. Une condamnation que certains ont jugé lourde, sévère et qui a fait les gros titres de la presse, sportive ou non. Toutefois, malgré l’émoi ressenti par une partie de l’opinion publique, il ne faudrait pas oublier que Karim Benzema était dans le box des accusés et que la victime était Mathieu Valbuena. Un constat simple mais que beaucoup ont oublié, à commencer par le président de la FFF selon l’ancien joueur de l’OM et de l’OL. Interrogé dans l’émission de RMC, Rothen s’enflamme, Valbuena n’a pas eu de mots tendres pour le patron du football français, qui a assuré après le verdict que Benzema était encore sélectionnable en Équipe de France malgré les sanctions prononcées.

Noël Le Graët silencieux et absent pour Valbuena

🗣💬 "Quand je faisais les beaux jours de l'équipe de France, Le Graët me léchait les bottes. Par contre quand on disparaît des radars, c'est M. Fantôme."@MathieuVal8 n'épargne pas le président de la FFF Noël Le Graët après le verdict de l'affaire de la sextape. #RMCLive pic.twitter.com/y8sD1tiMbh — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) November 24, 2021

L’ancien feu follet du Vélodrome s’est plaint notamment d’un président « fantôme », présent dans les bons moments mais qui lui avait tourné le dos dès le début de l’affaire, faisant alors preuve d’un silence coupable et gênant. « J'ai été très étonné, même si rien ne me surprend dans ce milieu, du très peu de soutien de l'équipe de France. Même si elle a été partie civile dans cette histoire. Et M. Le Graët... Quand je faisais les beaux jours de l'équipe de France, il me léchait les bottes. Par contre, quand on disparaît des radars, c'est Monsieur fantôme. Peut-être qu'il a perdu mon numéro. », a t-il lâché. Une pique acide pour Valbuena qui contrairement à Benzema n’a plus retrouvé le maillot Bleu depuis l’éclatement de cette affaire en 2015.