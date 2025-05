Un match de National truqué ‍? La FFF enquête ‍!

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Le championnat de National est terminé, mais un rebondissement pourrait bouleverser les résultats sportifs. En effet, la Fédération Française de Football a déclenché une enquête sur le match gagné par Versailles contre Bourg-en-Bresse Péronnas le mois dernier.

C'est une bombe que Le Parisien lance ce lundi soir, puisque le média francilien révèle que suite à un signalement, la commission de discipline de la FFF a lancé une enquête concernant la victoire de Versailles face à Bourg-en-Bresse le 25 avril dernier. Le club des Yvelines, qui se battait pour le maintien avait facilement battu (3-0) le club de la capitale de l'Ain, dont l'avenir en National était déjà assuré. Une victoire intervenue après une longue période de disette pour Versailles Et des soupçons entourent ce résultat. Selon nos confrères Arnaud Detout et Laurent Pruneta : « Trois joueurs de Bourg-en-Bresse - le gardien, un défenseur central et un défenseur entré en jeu - ont été nommément cités dans la procédure de la commission de discipline. Ils font tous les trois l’objet d’une instruction. Le coach de Versailles, Jordan Gonzalez, passé par… Bourg-en-Bresse entre juillet 2023 et janvier 2024, est également visé. » Du côté des clubs, on crie déjà au scandale et à la dénonciation calomnieuse.

Une lettre envoyée à la FFF pour dénoncer un arrangement

Car c'est une lettre dénonçant un match truqué envoyé à la FFF qui aurait déclenché cette enquête, la commission de discipline ayant visiblement suffisamment d'éléments pour se lancer dans un tel dossier. Contacté par Le Parisien, le club de Versailles ne cache pas sa colère de se voir ainsi être soupçonné d'avoir arrangé un match via son entraîneur. « La présomption d’innocence n’est pas respectée. De telles accusations nuisent à notre image et notre réputation (...) Et tout ça est sorti sur la base d’une dénonciation anonyme ? On ne laissera pas passer ça », indique le club dirigé par Alexandre Mulliez, lequel n'a pas non plus communiqué sur ce sujet. Les deux équipes risquent évidemment très gros dans cette histoire, même si elles bénéficient de la présomption d'innocence, surtout à face à une dénonciation anonyme.