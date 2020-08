TV : Téléfoot dévoile ses vrais tarifs, mais pas ses diffuseurs !

Dans : Info.

A neuf jours de la reprise de la Ligue 1, Téléfoot a communiqué son offre. Seul problème, en dehors de SFR, aucun autre diffuseur n'est dévoilé pour l'instant.

Mediapro a fait le bonheur des clubs de Ligue 1 et Ligue 2 en envoyant un chèque de 172ME la semaine passée afin de régler la première échéance de son contrat. Mais pour les amateurs de football, cela risque d’être la soupe à la grimace ce mercredi au moment où l’on en sait un peu plus sur les tarifs de Téléfoot, la chaîne du nouveau média. Car il n’existe qu’une seule offre sans engagement à prix raisonnable, à savoir celle permettant d’avoir la Ligue 1 et la Ligue 2 sur mobile pour 14,90 euros par mois… mais sans les coupes européennes. Pour ceux qui veulent la chaîne dans sa version TV, avec la Ligue des champions et l’Europa League, il faudra payer 25,90 euros par mois avec un engagement de 12 mois ou alors 29,90 euros sans engagement. Pour la version Téléfoot + Netflix, une seule proposition de tarif, à savoir 29,90 euros par mois et là l’engagement d’un an est obligatoire. La campagne d’abonnement commencera le 17 août.

Mais là où l’on peut tout de même s’étonner, c’est que pour l’instant, Telefoot n’a qu’un seul vrai diffuseur pour la version TV, à savoir SFR, alors que le début de saison est dans quelques jours. Même si Mediapro répète à qui veut l’entendre que des accords seront officialisés avant le début de la saison, et que des applications devraient être prochainement lancées, les candidats à l’abonnement vont presque devoir signer un chèque à l’aveugle au groupe sino-espagnol. Une conférence de presse de présentation de Téléfoot est prévue le 18 août, trois jours avant OM-ASSE, cela risque d'être le rush pour ceux qui souhaiteront s'abonner et qui seront en mesure de recevoir la chaîne via les diffuseurs qui ont signé un accord avec Mediapro.