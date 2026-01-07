CAN 2025 : Le Nigeria menace de boycotter son quart de finale !

Large vainqueur du Mozambique en 8es de finale après ses succès contre la Tanzanie, la Tunisie et l’Ouganda, le Nigeria s’avance comme l’un des favoris de la CAN avant son quart de finale contre l’Algérie.

Vainqueur sans trembler une seconde face au Mozambique en 8es de la CAN, le Nigeria prépare dans un contexte très spécial son quart de finale face à l’Algérie. Et pour cause, le journaliste Olúwashínà Okeleji, qui suit la sélection des Super Eagles de près, révèle que les joueurs et le staff de la sélection nigériane sont toujours dans l’attente du versement des primes des quatre premières victoires.

Une situation qui, si elle s’éternise, pourrait avoir de sérieuses conséquences sur la suite de la compétition du Nigéria puisque la sélection menace de boycotter l’entraînement de jeudi avant le quart de finale programmé vendredi à 17h contre l’Algérie. Pire, les joueurs menacent, si le problème n’est pas réglé d’ici là… de ne pas se rendre à Marrakech pour disputer ce match.

Une situation ubuesque qui ne manquera pas de faire les gros titres en Afrique et un peu partout dans le monde et qui, espérons-le, sera résolue dans les temps pour que le match très attendu face à l’Algérie puisse avoir lieu. Sans quoi les Fennecs pourraient avoir un improbable et miraculeux cadeau avec une qualification d’office pour les demi-finales.