CAN 2025 : Le Nigeria menace de boycotter son quart de finale !

Marseille est une ville cosmopolite où les algériens, macorains ou tunisien (de leur pays)... ont toujours dit que cette ville était leur autres départements ! Rien de choquant qu'il choisit une ville à ses couleurs ! Et j'ai fait les 3 pays maghrébin (Maroc 6x, Tunisie 3x et Algérie 2x), et à chaque fois on m'a dit : Marseille c'est comme chez nous... Rien de polémique
Ridicule next
Aucune pitié, c'est une finale, qui plus est face à l'équipe qui l'a bien trop ramené après le match aller face à nos coiffeurs , il est temps de remettre les pendules à l'heure. Branlée si possible.
Hâte d'avoir sa réponse, moi aussi ca m'intéresse.. meme si je sais pertinemment de quoi il s'agit..
Sacré pisse froid… heureusement que tu es là! On se souviendra de toi effectivement
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
🚨💥 Les joueurs Nigérians menacent de boycotter l’entraînement avant leur quart de finale contre l’Algérie, faute du paiement de leurs primes de victoire. Ils menacent également de ne pas se rendre à Marrakech ce jeudi si le problème n’est pas résolu. 🗞️@OuestFrance