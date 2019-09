TV : Rothen détruit « l’imposture » Pierre Ménès

Dans : Info, PSG.

« Rothen n’est jamais content ? C’est un truc de fou. Je m’en cogne totalement, je ne l’écoute jamais. Je le subis juste aux commentaires ». Plus tôt dans la journée ce mardi, Pierre Ménès lançait les hostilités avec Jérôme Rothen sur les réseaux sociaux. En désaccord sur le mercato du PSG et notamment sur la signature de Mauro Icardi dans la capitale, les deux hommes ne s’apprécient visiblement pas. Et s’il pouvait y avoir un léger doute, il n’y en a plus après le tweet assassin de Jérôme Rothen, lequel a balancé sur Twitter que Pierre Ménès était une imposture et qu’il ne faisait pas l’unanimité à Canal Plus. Ambiance…

« Ce qui est sur c’est que l’imposture que tu es pour parler foot commence à se voir ! Et tout le monde pense comme moi à Canal, ça tombe bien. Au faite ton émission reprend quand ? Dommage c’était bien comme tes commentaires de match le vendredi. Rassure-moi c’est fini ? » a tweeté, très ironique et un brin moqueur, le consultant de RMC désormais mis à l’honneur avec une émission prénommée Rothen Régale le vendredi soir à la radio. Un message qui n’a pas amusé Pierre Ménès, lequel a regretté que « le mec » écrive ça « et (me) bloque derrière avec un immense courage ».