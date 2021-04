TV : Pierre Ménès promet de se venger

Dans : Info.

Le consultant football de Canal+ est sorti rapidement de son mutisme. Pierre Ménès promet du sport quand il va sortir de sa période de repos.

Depuis son passage chez Cyril Hanouna au lendemain des révélations sur son comportement à l’encontre de plusieurs journalistes, Pierre Ménès s’est mis au repos, y compris en s’éloignant des réseaux sociaux. Depuis, c’est son avocat, Maître Arash Derambarsh, qui se charge d’assurer la défense médiatique du consultant vedette de Canal+, répétant notamment qu’aucune des femmes n’avait porté plainte contre Pierre Ménès et que ce dernier n’était pas « un délinquant sexuel ». Tandis que le Canal Football Club continue tranquillement sa route sans son sniper en chef, Pierre Ménès a visiblement le souhait de sortir de son mutisme, même s’il utilise Instagram, et pas son puissant compte Twitter et ses 2,5 millions de followers. Via une story, celui à qui il a été notamment reproché de « soulever la jupe et saisir les fesses » de Marie Portolano, a promis du sport.

C’est d’abord une citation, dont il a écrit qu’elle était « tellement vraie » qui a été diffusée par Pierre Ménès, et elle était claire : « C’est durant les pires moments de ta vie que tu verras les vraies couleurs de ceux qui prétendent se préoccuper de toi. » Un message à ceux qui lui ont tourné le dos depuis plus d’un mois et les révélations sur son attitude. Mais ensuite, le consultant star de Canal+ a été nettement moins philosophe et un peu plus menaçant. « Non seulement j’ai les noms, mais surtout je saurai m’en souvenir », a prévenu Pierre Ménès, qui a du mal à digérer que la foudre médiatique et populaire lui soit tombée dessus depuis plusieurs semaines suite à ces accusations de plusieurs femmes. Reste à savoir toutefois si Canal+ lui renouvellera sa confiance avec le CFC, à moins que Cyril Hanouna le fasse revenir à l'antenne sur C8. Suspense.