TV : Pierre Ménès, encore une terrible accusation

Dans : Info.

Se confiant dans le magazine Closer, une journaliste accuse à son tour Pierre Ménès d'avoir eu un comportement lamentable à son encontre. Et elle balance sur le consultant de Canal+ malgré sa peur.

Depuis la diffusion du documentaire de Marie Portolano, les langues se délient dans les rédactions, mais c’est encore et toujours le cas de Pierre Ménès qui fait le buzz. Il est vrai que le consultant football de Canal+ est une star, quoi qu’on en pense, et que forcément tout ce qui le touche de près ou de loin a un impact fort. Ce vendredi, s’exprimant dans le magazine people Closer, Marion Aydalot, qui a travaillé avec Pierre Ménès du côté de chez Yahoo Sport, dit tout le mal qu’elle pense de ce dernier. Dans un témoignage musclé, la journaliste estime que la personnalité de Pierre Ménès éclate enfin au grand jour. Et Mario Aydalot de raconter ce qu’elle a vécu.

« Il m'avait dit que ce que j'écrivais n'était pas trop mal et il m'a proposé qu'on travaille ensemble (…) Du jour au lendemain, quand il a vraiment compris qu'il ne se passerait rien entre nous. Et il ne m'a plus jamais parlé ! Je me suis fait virer ! Il ne m'a rien expliqué, rien !, explique la jeune femme, qui affirme que Pierre Ménès a continué à lui pourrir la vie après cette rupture professionnelle. Il a raconté et propagé n'importe quoi sur moi (…) que j'aurais couché avec tout le foot français, que j'envoyais à tout le monde des photos de mon intimité. C’est en tout cas ce qui m’a été rapporté par plusieurs personnes. […] L’objectif était de m’empêcher d’avancer, de me décrédibiliser. Je n’ai jamais rencontré dans ma vie quelqu’un d’aussi néfaste. »

Mais comme si cela ne suffisait pas, la jeune femme ajoute que si Pierre Ménès est devenu un vrai problème pour les journalistes féminines qui l’entouraient, il l’était aussi pour les hommes, mais pour d’autres raisons. Et Marion Aydalot de lancer un missile qui va avoir de l’écho en interne du côté de Canal+. « Les hommes aussi ont des problèmes avec lui. En tous cas, tous ceux qu'il considère comme étant plus faible que lui. Si vous saviez comment il parle d'Hervé Mathoux en privé », affirme la journaliste, qui admet craindre une réponse juridique de Pierre Ménès suite à ce qu'elle a dévoilé.