TV : Marina Lorenzo, la dernière cible de Mediapro

Dans : Info.

Impossible de savoir pour le moment quand la prochaine saison de football démarrera, sachant que l’exercice actuel est à l’arrêt complet. Une situation inédite qui ne semble pas déranger Mediapro, le futur détenteur des droits TV en France pour la Ligue 1 et la Ligue 2. Le nouveau venu du paysage audiovisuel français est d’une sérénité à toute épreuve malgré des équipes pour le moment très réduites, aucun nom de chaîne et très peu de visibilité sur sa future grille. Néanmoins, le recrutement commence à se dessiner.

La journaliste de BeIN Sports Anne-Laure Bonnet est dans le viseur, et ce vendredi, Le Parisien annonce que des contacts ont été pris avec Marina Lorenzo, qui présentait J+1 et est désormais en charge de la moto sur Canal+. Une touche féminine de plus donc pour la nouvelle chaine, qui solliciterait Marina Lorenzo pour présenter une émission de la mi-journée. Sans surprise, Mediapro compte bien piocher à Canal+ et à BeIN Sports pour compléter ses équipes, et plusieurs journalistes ont déjà été contactés. Nul doute que cette période sans matchs est en tout cas propice à une accélération du mercato chez les commentateurs et présentateurs.