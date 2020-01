TV : L'ancien assistant de Pierre Ménès au tribunal le 26 février !

Dans : Info.

Auteur d'accusations très graves à l'encontre de Pierre Ménès via les réseaux sociaux, Emmanuel Trumer a rendez-vous au tribunal en février prochain suite à la plainte du consultant pour diffamation publique.

En pleine période des fêtes de Noël, Emmanuel Trumer, ancien assistant de Pierre Ménès notamment lors de l’émission 7.30PM sur Canal+, avait déclenché une énorme polémique. Accusant le consultant vedette d’être raciste et d’avoir tenu des propos homophobes à son encontre, le jeune homme avait indiqué qu’il avait porté plainte contre Pierre Ménès. La riposte de ce dernier, dont l’agent est le père d’Emmanuel Trumer, avait été rapide, puisqu’il avait à son tour porté plainte contre son ancien assistant pour diffamation publique.

Et ce jeudi, Le Parisien annonce que le 26 février prochain, une audience de procédure doit se tenir devant la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris afin de fixer la date définitive du procès qui n’aura pas lieu en 2020. « Nous avons des attestations de la société de production et d'autres personnes qui nous assurent à quel point Pierre Ménès a toujours été respectueux avec lui et l'a valorisé. Nous allons montrer que ces accusations sont une vaste fumisterie et dégonfler ce buzz alimenté par les médias », a confié, dans le quotidien, Maître Arash Derambarsh. Dans le camp d’en face, l’avocat d’Emmanuel Trumer est lui aussi confiant. « Cette citation n'a aucun fondement. Nous ferons la preuve de la vérité des faits dénoncés par Emmanuel Trumer et cette procédure se retournera contre son auteur », confie Maitre Didier Seban. Le match s'annonce serré.