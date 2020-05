TV : Koh-Lanta cartonne, le foot manque à ce point ?

Dans : Info.

Animateur de la célèbre émission « Koh-Lanta » sur TF1 depuis 2002, Denis Brogniart a rarement vu son divertissement cartonner autant que cette saison.

Sans aucun doute, le confinement a boosté les audiences de l’émission, qui a regroupé plus de 7 millions de téléspectateurs vendredi soir. Mais pour de nombreux internautes et spécialistes du sport et de la télévision, l’arrêt des compétitions sportives en France contribue également au succès de l’émission. Alors, les fans de sport sevrés de foot ou de rugby se jettent-ils sur Koh-Lanta pour combler leur manque de compétition à la télévision ? Ce n’est pas l’avis du présentateur du jeu, Denis Brogniart. Interrogé à ce sujet sur RMC, l’animateur historique de TF1 estime au contraire que ce sont les médias sportifs qui profitent de Koh-Lanta.

« Ça sert les médias sportifs, oui ! Mais il ne faut pas inverser les choses. Je ne suis pas sûr que des gens se disent qu'ils vont regarder Koh-Lanta parce qu'ils sont tellement sevrés de sport. Koh-Lanta ne ressemble pas à une compétition sportive dans son ensemble. Cependant, que des gens qui parlent habituellement de sport (des médias) se rabattent un peu sur le succès de Koh-Lanta, c'est une certitude. Mais je ne pense pas qu'un fan de foot se dise "je n'ai pas ma dose de sport, je vais regarder Koh-Lanta". Je ne crois pas qu'il y ait un effet avec l’absence de sport. Les gens regardent Koh-Lanta car ils ont besoin de s’évader et car la saison est de qualité avec des personnages emblématiques » a expliqué Denis Brogniart, qui se félicite du carton presque jamais vu de Koh-Lanta. Bonne nouvelle pour les fans de Claude, de Moussa et des autres candidats, TF1 proposera de nouveau un épisode complet la semaine prochaine après en avoir coupé plusieurs dans le but de faire durer le plaisir en cette période de confinement…