L’Italie refuse d'arrêter le foot, Aulas enrage

Dans : OL.

C’est peut-être ce qui risque de faire la différence avec les décisions prises en France, mais les clubs italiens ont voté à l’unanimité la reprise du football en Série A.

Cela avait déjà été le cas il y a quelques jours, mais cette volonté a été réaffirmée par les clubs transalpins, qui sont favorables à une reprise des entrainements puis des matchs afin de terminer la saison. Le gouvernement italien avait pourtant suggéré de réfléchir à une manière de clore la saison et de travailler sur le début de la saison prochaine. Ceci afin de suivre le modèle français. Mais contrairement à ce qu'il s’est passé en France, la Ligue est unanime et affiche sa volonté de reprendre. Seule une décision gouvernementale forte peut donc mettre un terme à la saison. Une différence que regrette Jean-Michel Aulas, qui ne comprend pas comment le Premier Ministre a pu prendre une décision aussi rapide et aussi radicale, au risque d’affaiblir la France par rapport aux autres pays européens qui peuvent encore terminer leur saison.

Les clubs italiens veulent terminer la saison - Foot - ITA @ol ⁦@LFPfr⁩ ⁦@FFF⁩ ⁦@Sports_gouv⁩ Comment ls clubs,champions d’entreprises françaises vont être rétrogradés d force dans les compétitions:eux ils sont offensifs nous défensifs https://t.co/JylLaFSOc2 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 1 mai 2020

« Comment les clubs champions d’entreprises françaises vont être rétrogradés de force dans les compétitions : eux ils sont offensifs, nous défensifs », a souligné le président de l’OL, dégoûté de voir que l’Italie, pays également très touché par le Covid-19, faisait tout pour reprendre et ne pas trop affaiblir son football. Toutefois, cela n’est pas encore fait dans les autres pays européens, et le déconfinement laisse encore beaucoup de choses en suspens. Mais le président lyonnais, qui militait au début de la crise pour un arrêt total du football et une saison blanche, a visiblement changé d’avis en voyant les autres pays tenter de poursuivre l’exercice en cours à tout prix.