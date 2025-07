TV ‍: Canal+ savoure sa victoire contre Ligue1+

Dans : Info.

Par Nathan Hanini

En cette période de trêve estivale, les clubs de football travaillent leur mercato. C’est aussi le cas des chaînes de télévision. Dans le journal l’Equipe, le patron de la rubrique sport de Canal +, Thomas Sénécal a justifié les prolongations de Samir Nasri et Bertrand Latour.

Comme les joueurs, les journalistes et consultants sont courtisés. Cet été, Canal + a dû batailler pour conserver certains de ses éléments. La chaîne cryptée a annoncé il y a quelques jours la prolongation de sa collaboration avec Samir Nasri. L’ancien joueur de l’OM devenu consultant reste pour analyser la coupe d’Europe et la Premier League, malgré un intérêt très prononcé de Ligue1+ pour enrôler le consultant de la chaîne cryptée. Dans le journal l’Equipe, le patron de la rubrique sport de Canal +, Thomas Sénécal a montré sa satisfaction de conserver le double champion d’Angleterre : « Il est l'archétype du consultant moderne, expert et espiègle aussi. C'est une voix qui porte, et il a l'œil partout. Même sur le plateau. Et il a la vivacité d'esprit, le sens de la formule, de l'humour et un sourire communicatif, » explique-t-il. Un documentaire lui sera même consacré le 31 août prochain en Prime Time sur Canal +.

Même son de cloche pour Bertrand Latour

Arrivé l’été dernier en provenance de la chaîne l’Equipe, Bertrand Latour s’est vite imposé comme un incontournable de la chaîne cryptée. Parfois piquant dans ses analyses, le journaliste aurait pu quitter Canal + pour RMC. Finalement ce dernier restera pour le grand bonheur de Thomas Sénécal : « Si nos talents sont courtisés, ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé. Il a fait une super saison, il aime le débat, la contradiction. Il a apporté à nos plateaux, du nerf, du dynamisme, » explique-t-il toujours dans le journal l’Equipe. La chaîne cryptée n’a certes plus la Ligue 1, mais le football continuera d’animer les soirées de Canal + dans le futur.