TV : Après le foot, Canal+ veut se faire le cinéma

Dans : Info.

Par Corentin Facy

Selon les informations du Figaro, Canal + songe à abandonner totalement son modèle de chaîne généraliste et tend vers une révolution totale.

Chaîne généraliste de la TNT depuis des années, Canal + pourrait radicalement changer de modèle dans les mois à venir. En effet, Le Figaro annonce dans son édition du jour que la chaîne songe très sérieusement à se révolutionner afin de s’adapter à l’ère du temps et à abandonner son modèle actuel. L’idée des dirigeants de Canal + serait d’abandonner la chaîne généraliste au profit d’une offre 100 % cinéma et d’une autre offre 100 % Sport. Un changement qui, s’il voyait le jour, entraînerait automatiquement des conséquences sur l’exposition de la Ligue 1, de la Premier League ou encore de la Ligue des Champions qui seraient alors diffusés sur une chaîne uniquement consacré au sport.

La chaîne TNT Canal + en voie de disparition ?

La journaliste du Figaro, Caroline Sallé, détaille. « La filiale de Vivendi pourrait décider à l’avenir de bâtir deux services totalement distincts : l’un dédié au cinéma et aux séries, l’autre consacré uniquement au sport. La stratégie de Canal+ n’est pas sans risque. Elle ne sera pas simple à mettre en place pour les actuels abonnés, ceux qui ont accès au cinéma et au sport. Canal+ devra se débrouiller pour qu’ils retrouvent, malgré la séparation des offres, l’ensemble des droits auxquels ils ont déjà accès. Les futurs abonnés pourraient choisir de ne prendre qu’une seule ou les deux chaînes. Si Canal+ tente de faire en sorte que cela ne change rien pour les abonnés, cela changera tout pour le cinéma. Aujourd’hui, en tant que chaîne TNT, Canal+, qui finance plus d’une centaine de films par an, a l’obligation de consacrer au cinéma français une somme équivalente à 12,5 % de son chiffre d’affaires » peut-on lire dans les colonnes du Figaro. Autant dire qu’un tel changement de la part de Canal + ferait bouger les lignes du cinéma français plus que du sport. Au contraire, les fans de football pourraient être avantagés par cet éventuel changement car s’ils ne sont pas intéressés par le cinéma ou par les autres programmes généralistes de Canal +, ils pourraient potentiellement visionner le sport pour un prix plus abordable.