TV : Alexandre Ruiz dans la sauce, elle est choquée

Quelques jours après l’annonce de son départ de BeInSports, Alexandre Ruiz a fait l’objet d’une enquête de Mediapart.

Le journaliste a pris la décision de quitter BeInSports de son propre chef, quelques mois avant la diffusion de l’Euro et le retour de la Ligue des Champions sur les antennes du groupe qatari. La décision de l’animateur avait surpris les amateurs de football, lesquels ont été déçus pour leur grande majorité du départ d’Alexandre Ruiz. Ce vendredi, Mediapart explique qu’en réalité, Ruiz a été poussé dehors par BeInSports en raison d’un mauvais comportement. Il a notamment été recadré pour une histoire de sexisme. En octobre 2020, l’animateur aurait été désobligeant avec sa collègue Vanessa Le Moigne. Un journaliste de BeInSports a par ailleurs pointé du doigt Alexandre Ruiz en le qualifiant de « cassant et condescendant ».

Des accusations qui ont véritablement scandalisé Aurore Thibault, journaliste de BeInSports, très proche d’Alexandre Ruiz pendant près de neuf ans sur la chaîne qatarie. « 8 ans et 9 mois passés à tes côtés. D'égal à égal. J'aurai la décence morale de ne pas rentrer dans cette bouillie verbale. Je suis la mieux placée pour savoir qui tu es » a publié la journaliste de BeInSports, qui avait lâché un autre message au sujet d’Alexandre Ruiz plus tôt dans la semaine. « C'est aussi lui qui m'a accompagnée aux urgences le matin de la finale de l'Euro 2016, avant de filer au stade de France. L'un des seuls avec ma maman à m'avoir regardée "normalement" quand, malade, je ressemblais à un cadavre ambulant en 2006. Des valeurs en or ». Un témoignage qui ne manquera pas de faire chaud au cœur d’Alexandre Ruiz, lequel se trouve à son tour sur la devant de la scène alors que les langues se délient depuis dimanche et la diffusion d’un documentaire sur Canal +.