Tony Vairelles condamné à 3 ans de prison ferme

Par Claude Dautel

Ancien joueur de l'équipe de France, du RC Lens ou de l'OL, Tony Vairelles a été condamné à trois ans de prison ferme ce lundi par un tribunal de Nancy.

Agé de 49 ans, Tony Vairelles a pris sa retraite de footballeur depuis près de 10 ans, mais personne n’a oublié le formidable joueur qu’il a été, notamment sous le maillot de Lens, avec qui il a été champion de France, et de Lyon, ce qui lui avait valu d’être retenu en équipe de France après le Mondial 1998. Mais si Tony Vairelles fait parler de lui en 2022 c’est hélas dans la rubrique des faits divers. Jugé en mars derniers avec trois de ses frères pour avoir tiré sur trois videurs d’une boîte de nuit en octobre 2011, l’ancien joueur a été reconnu coupable et condamné à trois ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Nancy pour « violences avec arme » et il va donc retourner en prison. Dans le cadre de cette affaire, Tony Vairelles avait déjà passé cinq mois en prison un an après les faits.