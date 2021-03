Sextape : Karim Benzema jugé du 20 au 22 octobre

Dans : Info.

En janvier dernier, l’Agence France Presse annonçait que Karim Benzema allait être envoyé devant le Tribunal Correctionnel de Versailles dans le dossier de la sextape.

L’attaquant du Real Madrid sera jugé pour « complicité de tentative de chantage » et ce mardi, les dates du procès ont été dévoilées. Le verdict sera rendu entre le 20 et le 22 octobre prochain et bien sûr, Karim Benzema ne sera pas le seul à répondre de ses actes puisque quatre autres prévenus sont concernés par cette affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Un temps impliqué dans le dossier, Djibril Cissé ne sera pas jugé puisque l’ex-attaquant des Bleus et de l’OM a bénéficié d’un non-lieu à l’été 2020.