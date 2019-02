Serie A : Il filme une sex-tape et la retrouve sur le Net, Cyril Théréau ne comprend pas...

Dans : Info, Serie A, Foot Europeen.

Pas très connu au sein du football français, Cyril Théréau est un joueur qui compte en Serie A. Depuis 2010, l'avant-centre enchaîne effectivement les buts dans le championnat italien. Mais ce n'est pas pour ses qualités de buteur que l'attaquant de la Fiorentina, actuellement prêté à Cagliari, s'est fait remarquer ces dernières heures. Loin de là même, puisque le joueur de 35 ans se retrouve en pleine tempête depuis la publication involontaire d'une sextape sur Twitter. Rapidement retirée cette semaine, la vidéo compromettante le montrait en train de filmer les ébats sexuels d'un ex-coéquipier avec une jeune femme. Une situation embarrassante qu'il a du mal à expliquer...

« Sincèrement, je ne sais pas comment c'est possible. C'est une vieille vidéo, qui date de 4-5 ans lorsque j'étais à Udine. Mais j'avais tout supprimé. Je ne l'avais plus sur mon téléphone, je l'avais gardé peut-être deux semaines au maximum. Je ne m'en souvenais même plus de cette vidéo. Je ne sais pas comment elle a pu sortir, peut-être avec iCloud. Je n'ai pas d'idée. Mais maintenant c'est trop tard. C'est un vrai bordel », explique Théréau dans un message vocal. Avec ce véritable bad buzz, l'ancien buteur d'Orléans a quelque peu terni son image...