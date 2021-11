Sa femme Hayet demande le divorce, Eric Abidal effondré

Dans : Info.

Par Corentin Facy

Lié à l’affaire Hamraoui, agressée à Paris début novembre, Eric Abidal a avoué à son épouse entretenir une relation adultérine avec la joueuse du PSG.

« Hayet Abidal va déposer une demande en divorce à Barcelone » a annoncé il y a quatre jours Nicolas Cellupica, l’avocat de la future ex-femme d’Eric Abidal. « Prise à partie, bien malgré elle, dans l’affaire Hamraoui, Hayet Abidal espère laver son honneur et sa réputation salie par la rumeur et réitère son souhait d’être entendue très rapidement sur un dossier qui a déjà fait plusieurs victimes collatérales » a par ailleurs fait savoir Nicolas Cellupica à travers un communiqué. Après plusieurs jours de silence, Eric Abidal est sorti du bois via ses réseaux sociaux officiels pour demander pardon à sa femme. Sur son compte Instagram, l’ancien footballeur du FC Barcelone, de l’Equipe de France et de l’Olympique Lyonnais a publiquement demandé pardon à sa femme Hayet Abidal.

Eric Abidal demande pardon à sa femme

« Hayet Abidal pardonne-moi » écrit celui qui a été directeur sportif du FC Barcelone, où il a noué une relation adultérine avec Kheira Hamraoui, avant de poursuivre. « Peu importe ta décision, tu resteras, à mes yeux, la femme de ma vie, et, surtout, la mère de nos merveilleux enfants. Je mérite cette humiliation même si elle me tue vivant » écrit Eric Abidal, visiblement très touché par la demande de divorce de sa femme, laquelle est également la mère de ses enfants. Pour rappel, la demande de divorce d’Hayet Abidal fait suite à l’enquête sur l’agression subie en plein Paris par Kheira Hamraoui le 4 novembre dernier. Après plusieurs jours d’investigation, les policiers ont découvert dans le téléphone de la joueuse du PSG une puce au nom d’Éric Abidal. C’est comme cela qu’Hayet Abidal a découvert que son mari le trompait, ce qui explique que la femme de l’ex-Lyonnais souhaite divorcer.