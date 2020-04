Ronaldinho sort de prison, mais reste en galère

Dans : Info.

Emprisonné avec son frère depuis un mois au Paraguay, Ronaldinho a quitté sa cellule, mais il reste sous contrôle judiciaire et en semi-liberté.

Ce n’est pas encore le grand pour Ronaldinho, mais l’ancienne star du football brésilienne peut tout de même souffler un peu. Dans la nuit de mardi à mercredi, Ronaldinho et son frère ont quitté la prison d’Asuncion pour rejoindre un hôtel de la capitale du Paraguay où les deux hommes sont désormais sous contrôle judiciaire et à la disposition des juges. Pour cela, le Brésilien a versé une caution de 1,47ME, condition fixée par la justice locale pour qu’il puisse ressortir. Accusé d’être entré au Paraguay en possession de faux passeports le 4 mars dernier, Ronaldinho s’est toujours défendu d’avoir volontairement été en possession de ces faux documents. Même si Ronnie ne peut pas repartir au Brésil, ses conditions de détention sont nettement plus tranquilles, puisqu'il vit dans un bel hôtel d'Asuncion. Peut-être peut-il appeler Carlos Ghosn....