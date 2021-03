Racisme : Thierry Henry lance un boycott des réseaux sociaux.

Dans : Info.

Indigné par la passivité des responsables des réseaux sociaux face aux dérapages de certains internautes, Thierry Henry a décidé de réagir. Pour militer contre ces actes de racisme et de harcèlement qu’il dénonce, le Français va supprimer ses comptes à partir de samedi.

Sans club depuis son départ du CF Montréal en février dernier, Thierry Henry ne reste pas inactif. Le Français continue de suivre l’actualité, et l’on ne parle pas seulement de l’aspect footballistique. L’ancien attaquant s’intéresse aussi aux problèmes de la société comme le racisme et le harcèlement en ligne. Deux fléaux pas suffisamment sanctionnés à son goût.

Thierry Henry s’est donc lancé dans une démarche personnelle en annonçant qu’il comptait boycotter les réseaux sociaux à partir de samedi matin afin de faire réagir les responsables de ces plateformes malheureusement devenues dangereuses pour leurs utilisateurs. « Salut les gars. A partir de demain (samedi) matin, je me retirerai des réseaux sociaux jusqu'à ce que les personnes au pouvoir soient en mesure de réglementer leurs plates-formes avec la même vigueur et la même férocité qu'elles le font actuellement lorsque vous enfreignez les droits d'auteur », a prévenu le champion du monde 1998 sur Twitter et Instagram.

« Trop toxique pour être ignoré »

« Le volume considérable de racisme, d'intimidation et de harcèlement qui en résulte pour les individus est trop toxique pour être ignoré, a-t-il poursuivi. Il doit y avoir une certaine responsabilité. Il est beaucoup trop facile de créer un compte, de l'utiliser pour intimider et harceler sans conséquence et de rester anonyme. Jusqu'à ce que cela change, je désactiverai mes comptes sur toutes les plateformes sociales. J'espère que cela arrivera bientôt. » Dans son message, Thierry Henry n’appelle personne à le suivre dans sa lutte. Lui qui possède pourtant 2,3 millions de « followers » sur Twitter et 2,7 millions de fans sur Instagram.