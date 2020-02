Procès : Cantona - Deschamps, le duel renvoyé en 2021

Dans : Info.

C’est ce vendredi qu’Eric Cantona et Didier Deschamps devaient se retrouver devant la 17e chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris. Les deux anciens joueurs, représentés par leurs avocats et non présents, ont vu le procès les concernant être repoussé à octobre 2021. La faute à la réforme des retraites et à la demande des avocats.

Didier Deschamps avait porté plainte contre Eric Cantona pour ses propos dans une interview dans la presse anglaise. L’ancien numéro 7 de Manchester United soupçonnait le champion du monde 1998 d’avoir écarté Karim Benzema et Hatem Ben Arfa de l’Euro 2016 en raison de leurs origines, avant d’envoyer d’autres soupçons peu glorieux à l’encontre du sélectionneur français. La suite de cette passe d’armes devra donc attendre plus d’un an avant un éventuel dénouement.