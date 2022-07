Platini et Blatter acquittés !

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Michel Platini et Sepp Blatter peuvent se réjouir, puisque ce vendredi, le Tribunal pénal fédéral suisse qui jugeait l'implication des deux anciens dirigeants du football concernant une commission touchée par l'ancien patron français de l'UEFA, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de les condamner pour escroquerie et ils ont donc été acquittés. Dans cette affaire, le Paquet avait réclamé un an et huit mois de prison avec sursis contre les deux hommes. C'est évidemment une très bonne nouvelle pour Michel Platini qui avait toujours clamé son innocence, voyant derrière cette histoire l'ombre de celui qui est désormais le président de la FIFA, Gianni Infantino. Une version soutenue aussi par Sepp Blatter.