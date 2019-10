Pierre Ménès n'est pas fan de Yoann Riou, mais alors pas du tout

Dans : Info.

Régulièrement repêché par les téléspectateurs qui suivent Danse avec les Stars sur TF1, Yoann Riou sait désormais qu’il ne pourra pas compter sur le vote de Pierre Ménès pour sauver sa peau dans cette émission à l’audience un poil déclinante. En effet, ce lundi, via un programme vidéo du Figaro consacré au documentaire que Planète+ diffusera mardi sur le thème « Pourquoi nous détestent-ils, nous les malades? », Pierre Ménès a été interrogé sur Yoann Riou. Et le moins que l’on puisse dire est que le consultant du Canal Football Club sur Canal+ n’aime pas du tout le style très volubile de Yoann Riou.

« Yoann Riou un confrère ? Mouais....Je suis obligé d’en parler ? Je ne l’ai jamais vu commenter des matchs sur l’Equipe, je me tape suffisamment de football et si je commence à me taper les débriefs de l’Equipe TV ma femme va se barrer. Yoann, je l’ai connu quand il était correspondant de l’Equipe en Italie. Il a un enthousiasme qui me gêne beaucoup, une euphorie permanente qui me met profondément mal à l’aise. Je ne dis pas que c’est fake, je dis que ça m’angoisse beaucoup », explique Pierre Ménès, qui n’a pas voulu aller plus loin sur ce sujet.