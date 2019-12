Pierre Ménès accusé ? Il hurle au scandale

Dans : Info.

On l'a appris cette semaine, un journaliste a porté plainte contre Pierre Ménès et une enquête a été lancée par les autorités. Pour l'avocat du consultant de Canal+, cette histoire est sidérante.

Cela a été le buzz médiatique de la semaine, Emmanuel Trumer, journaliste embauché sur Canal+ à la demande de Pierre Ménès, puis passé notamment par Cnews, a porté plainte contre son ancien mentor qu’il accuse de l’avoir harcelé et d’avoir tenu des propos homophobes et racistes. Pour l’avocat de Pierre Ménès, tout cela est totalement fou et Maître Arash Derambarsh a fait part de sa stupéfaction et de sa désolation de voir le consultant de football le plus puissant de France être attaqué de la sorte.

Pistonné mais pas bon, l'accusateur de Pierre Ménès habillé pour l'hiver

Dans un entretien accordé à Femme Actuelle, l’avocat a voulu remettre quelques pendules à l’heure. « Après 6 mois l’émission 19h30PM, celle-ci s’arrête faute d’audience. Malgré ça, mon client a déclaré à Emmanuel Trumer "Je te lâcherai pas. Par loyauté et fidélité, tu continueras avec moi" (…) Son licenciement ? Pierre Ménès n'y est pour rien (…) C’est lié à l'incompétence du jeune homme (…) Ses SMS ? Il écrit au début du long message que sa mère avait invité Pierre Ménès pour un déjeuner à la fin de son expérience en 2018. S'il avait vécu un enfer fou, sa mère n'aurait jamais proposé un repas. Quand Emmanuel Trumer parle de calvaire, il ment à tout le monde. Dans cette histoire, il n'y a qu'une seule victime et c'est Pierre Ménès. Il va d'ailleurs porter plainte pour diffamation et harcèlement de la part d'Emmanuel Trumer, lundi 30 décembre 2019 », précise Maître Derambarsh, histoire de prouver que Pierre Ménès ne restera pas sans réaction face à ce qui est tout de même une sale histoire.