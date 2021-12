People : Hayet et Eric Abidal, le remake du feuilleton Icardi-Wanda ?

Dans : Info.

Par Corentin Facy

Hayet, la femme d’Eric Abidal, a demandé le divorce après avoir appris la relation de son mari avec la footballeuse du PSG, Kheira Hamraoui.

L’enquête sur l’agression subie par Kheira Hamraoui le 4 novembre dernier a mis en évidence que la footballeuse du PSG avait une carte SIM au nom… d’Eric Abidal. Cela a mis la puce à l’oreille de sa femme Hayet, laquelle a découvert que l’ex-défenseur de l’Equipe de France avait entretenu une relation amoureuse avec Kheira Hamraoui lorsque la joueuse du PSG évoluait à Barcelone, où Eric Abidal était alors directeur sportif. Dans un communiqué publié fin novembre, l’avocat d’Hayet Abidal a ainsi publié un communiqué dans lequel la femme de l’ancien Lyonnais demande le divorce. « Hayet Abidal va déposer une demande en divorce à Barcelone. Prise à partie, bien malgré elle, dans l’affaire Hamraoui, Hayet Abidal espère laver son honneur et sa réputation » pouvait-on lire dans ce communiqué.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hayet Kebir Abidal (@hayetabidal)

Depuis, la femme d’Eric Abidal a joint la parole aux actes en changeant notamment son statut sur les réseaux sociaux en « Mère célibataire de cinq enfants ». Mais sa dernière publication sur Instagram tend à montrer qu’une réconciliation est en marche entre Hayet et Eric Abidal. Sous une photo d’elle, la femme de 38 ans a mentionné la légende suivante. « Je t’envoie de l’amour et de la lumière ». Il n’en fallait pas plus pour enflammer ses followers et laisser penser qu’elle allait pardonner à Eric Abidal. Si cela se confirmait, les comparaisons seraient logiquement nombreuses avec le feuilleton entre Mauro Icardi et Wanda Nara, qui a également passionné, dans une certaine mesure, les fans de foot. Après avoir demandé le divorce, la femme de l’attaquant du Paris Saint-Germain a finalement pardonné à son homme. Même si certains de ses messages sur Instagram jettent parfois le trouble…