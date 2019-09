OL : Reynald Pedros futur sélectionneur de la Corée du Sud ?

Dans : Info, OL.

Libre depuis son départ à l'amiable de l'Olympique Lyonnais, Reynald Pedros est désormais un technicien renommé puisqu'il a mené l'équipe féminine de l'OL à la totalité des titres nationaux et continentaux. Et c'est probablement ce qui lui vaut l'intérêt de la Corée du Sud. Ce samedi, celui qui est désormais consultant de Canal+ a reconnu qu'il était tenté par l'offre arrivée d'Asie. « J'ai été approché par la Corée, a-t-il expliqué ce samedi. Ils veulent quelqu'un qui s'occupe de la formation, qui donne son avis sur toutes les sélections, un peu plus qu'un sélectionneur. La première approche a été bonne », a reconnu Reynald Pedros, qui reste encore prudent concernant une issue positive de ces premiers contacts nouées avec la fédération sud-coréenne de football. Pour rappel, la Corée du Sud était dans le groupe de la France lors du récent Mondial féminin, et les Bleues s'étaient facilement imposées 4-0 face aux joueuses coréennes lors du match d'ouverture disputé au Parc des Princes