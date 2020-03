Officiel : Les Jeux Olympiques de Tokyo reportés en 2021 !

Dans : Info.

Le Comité International Olympique a officialisé mardi après-midi le report des Jeux Olympiques prévus cet été à Tokyo en raison de l'épidémie de coronavirus.

C’est via un communiqué officiel que le CIO a confirmé le report d’un an des JO de Tokyo qui devaient avoir lieu du 24 juillet au 9 août dans la capitale japonaise. « Dans les circonstances actuelles, sur la base des informations fournies par l'Organisation mondiale de la santé, le président du CIO et le Premier ministre du Japon ont conclu que les Jeux de la XXXIIe olympiade à Tokyo doivent être reprogrammés à une date au-delà de 2020, mais pas plus tard que l'été 2021, afin de sauvegarder la santé des athlètes et de toutes les personnes impliquées dans les Jeux Olympiques et la communauté internationale », a indiqué le Comité International Olympique. C’est la première de l’histoire que les JO sont ainsi reportés, en dehors des périodes de guerre. Cette décision était devenue inévitable, la situation sanitaire mondiale rendant totalement impossible le déroulement de cette compétition planétaire.