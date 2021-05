Nat : Habib Beye intègre le staff du Red Star

Dans : Info.

Consultant de Canal+, et évidemment ancien joueur notamment de l'OM, Habib Beye n'a jamais caché son souhait de devenir entraîneur. Il débute en entrant dans le staff du Red Star afin de poursuivre sa formation.

« Fidèle à sa feuille de route 2024 avec la création de son futur centre d’entrainement à Marville et le début de la rénovation du Stade Bauer, le Red Star réaffirme son ambition et sa volonté de s’inscrire de manière pérenne au haut niveau et renouvelle sa confiance au staff actuel. L’encadrement sportif est renforcé avec l’arrivée d’Habib Beye qui intègre le staff de Vincent Bordot », annonce ce lundi midi le club du Red Star, qui évolue en National.

« Nos discussions avec Vincent Bordot se sont très bien passées. Nous partageons des idées communes. J’ai hâte de pouvoir passer mon année du BEPF à ses cotés et avec les autres membres du staff. Je viens ici pour continuer ma formation, et je suis ravi de pouvoir le faire au Red Star », explique, dans un communiqué, Habib Beye, qui fait donc un premier pas dans sa carrière d’entraîneur.