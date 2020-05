Money : Federer smashe sur Neymar, Messi et CR7

Dans : Info.

L’étude annuelle du magazine américain spécialisé Forbes est tombé ce vendredi, et le grand gagnant est le super-papy du tennis.

Roger Federer est le sportif qui a accumulé le plus de gains entre le 1er juin 2019 et le 1er juin 2020. Le champion suisse aux 20 victoires en Grand Chelem a remporté 95 millions d’euros pendant cette période d’un an. Une somme principalement liée à ses sponsors de luxe et ses partenaires de prestige, plus qu’à ses gains sur le circuit (6% de ses revenus), lui qui choisit désormais précieusement ses tournois. Cela lui suffit pour être le premier sportif de 38 ans à atteindre le premier rang de ce prestigieux classement, juste devant Cristiano Ronaldo. Le Portugais de la Juventus Turin manque de peu la première place, avec des gains annoncés à 94,5 ME, dont près de 60 % lui proviennent de son salaire monstrueux en Italie.

A la troisième place, un autre personnage marquant du 21e siècle dans le monde du sport, avec Lionel Messi et ses 93,6 ME. Un autre footballeur prend la quatrième place, avec Neymar. Le numéro 10 du PSG émarge à 85 ME, ce qui lui permet de devancer tout de même quelques grands noms, comme les basketteurs LeBron James (LA Lakers) et Stephen Curry (Golden State Warriors) ou encore Tiger Woods (golf) et les footballeurs américains Kirk Cousins (Minnesota Vikings) et Carson Wentz (Philadelphie Eagles). Du très beau monde donc, même si pour une fois, les boxeurs ne sont pas au rendez-vous des premières places. Enfin, le premier Français est en tout cas très loin dans ce classement, puisqu’il s’agit de Kylian Mbappé, qui occupe la 36e place avec 30 ME de gains.