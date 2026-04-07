Mircea Lucescu est décédé à 80 ans

Emblématique entraîneur roumain, Mircea Lucescu s'est éteint ce mardi à l'âge de 80 ans. La nouvelle a été officialisée par l'hôpital de Bucarest où il était soigné pour des problèmes cardiaques.

Le technicien avait dirigé son dernier match sur le banc de la Roumanie pendant la dernière trêve internationale. Un match de barrage pour le Mondial perdu en Turquie 1-0. Dans les heures suivantes, il avait été victime d'un grave malaise à l'entraînement. Hospitalisé depuis, il avait été plongé dans le coma. C'est en Ukraine qu'il aura construit une grande partie de sa légende en dirigeant le Shakthar Donetsk de 2004 à 2016. Il aura gagné la coupe UEFA en 2009 avec le club ukrainien.