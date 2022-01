Mino Raiola en soins intensifs, l'inquiétude monte

Dans : Info.

Par Corentin Facy

Il y a dix jours, l’hospitalisation de Mino Raiola avait énormément fait réagir mais l’entourage de l’agent italo-néerlandais avait calmé le jeu.

Rapidement, les proches de Mino Raiola avaient indiqué qu’il n’y avait rien de grave pour l’agent d’Erling Haaland et qu’il s’agissait d’un simple contrôle prévu à l’avance. La situation semble néanmoins se dégrader pour celui qui représente également les intérêts de Mario Balotelli ou encore de Paul Pogba et de Zlatan Ibrahimovic. En effet, le journal Bild dévoile ce vendredi que l’état de santé de Mino Raiola est plus inquiétant que jamais dans la mesure où l’agent le plus puissant de la planète football souffrirait d’une maladie pulmonaire. Son état de santé serait à l’heure actuelle si critique que Mino Raiola a été placé en soins intensifs, ce qui fait logiquement monter le degré d’inquiétude à son sujet…