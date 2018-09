Médias : Un premier accord avec Canal+ pour diffuser RMC Sport !

Dans : Info, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

A quelques heures du début de la Ligue des Champions, RMC Sport et Canal+ ont trouvé un accord de dernière minute.

Après des discussions à l’arrache, on s’oriente dans un premier temps vers une solution qui ne concerne que Canal Satellite, soit les abonnés à Canal+ par le biais du satellite. Ceux-ci pourront très rapidement s’abonner et donc recevoir les chaines de RMC qui diffusent les Coupes d’Europe par le biais de Canal Sat. Pour le moment, l’accord concerne seulement ces abonnés bien précis, ce qui ne satisfera donc pas les nombreux téléspectateurs via les box, ADSL ou décodeurs. Les négociations continuent entre les deux parties, et pourraient déboucher à un accord global, mais limité sur certains points.

Ainsi, RMC Sport ne serait pas diffusé via l’application My Canal qui permet de regarder les chaines de Canal sur les mobiles et ordinateurs portables. De plus, en cas d’accord, RMC Sport ne laissera pas toutes ses chaines à disposition de Canal, se contentant de proposer RMC Sport 1, 2 et 3, et non les autres canaux, comme celui de RMC Sport Live utilisable lors des nombreux matchs de Ligue des Champions ou d’Europa League. Autant dire que cela devrait discuter de manière intense dans les prochains jours entre RMC et Canal, même si un premier pas très important a été effectué ce mardi. A noter que Free, Orange et Bouygues négocient également dans le même temps avec la chaine sportive, sans pour le moment avoir trouvé d’accord.