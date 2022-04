Emmanuel Macron veut Kylian Mbappé dans son équipe !

Dans : Info.

Par Corentin Facy

A une semaine du second tour, Kylian Mbappé pourrait appeler les Français à voter pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen.

Ces derniers jours, de nombreux sportifs ont appelé à voter en faveur d’Emmanuel Macron contre Marine Le Pen lors du second tour de l’élection présidentielle. C’est par exemple le cas du président lyonnais Jean-Michel Aulas ou encore du meneur de jeu marseillais Dimitri Payet. Kylian Mbappé sera-t-il le prochain sur la liste ? C’est une hypothèse selon Nicolas Georgereau, journaliste au service des sports de RTL. A en croire la radio, une réflexion est actuellement menée par Kylian Mbappé ainsi que son entourage au sujet d’un éventuel appel à voter en faveur d’Emmanuel Macron lors du second tour de l’élection présidentielle. Pour rappel, les deux hommes entretiennent de très bonnes relations et Kylian Mbappé avait par exemple accepté la demande du chef de l’Etat au moment de promouvoir la vaccination contre le Covid-19 il y a quelques mois. Mbappé roulera-t-il de nouveau pour Macron en appelant à voter pour lui ?

Macron espère obtenir le soutien public de Mbappé

C’est à ce jour une hypothèse mais pas encore une certitude. « Ce n’est pas encore tranché ni acté mais la réflexion existe au sujet d’un appel de Kylian Mbappé à voter pour Emmanuel Macron. L’entourage du candidat souhaiterait avoir un soutien officiel de l’attaquant du PSG. Il y a des contacts réguliers entre Macron et Mbappé sur plusieurs sujets : l’avenir sportif, les sujets de société… Au vu de la stature et l’impact médiatique de Kylian Mbappé auprès des jeunes, le signal serait fort pour Emmanuel Macron. Une manifestation assez neutre de la part de Mbappé sous forme d’un tweet n’est pas à exclure pour appeler les gens à voter au second tour, c’est une hypothèse » a dévoilé le journaliste de RTL, pour qui Kylian Mbappé se laisse encore quelques jours de réflexion avant de s’engager officiellement ou non dans la campagne présidentielle française en faveur d’Emmanuel Macron.