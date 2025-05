Ligue 1 ‍: Canal+ pourrait diffuser ce match très précis

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Le dossier des droits TV de la Ligue 1 va revenir à la Une au moment où DAZN s'apprête à abandonner la L1. Canal+ n'a jamais été aussi proche d'un retour, mais la chaîne du groupe Bolloré le fera à ses conditions.

La Ligue 1 est en quête d'un diffuseur pour la saison 2025-2026 et tout porte à croire que ce sont les clubs qui vont financer le lancement de leur propre chaîne, tant la vente des droits TV se heurte à la réalité des marchés. Cela tombe bien, cela se bouscule pour distribuer cette chaîne qui pourrait récupérer le seul match qui échappe à DAZN afin de proposer l'intégralité du championnat de Ligue 1, ce que les amateurs de foot souhaitent avant tout. Tandis que Canal+ est revenu à la table des négociations grâce à la médiation de Nicolas de Tavernost, récemment nommé patron de LFP Média, Maxime Saada est très clair, la chaîne cryptée ne versera aucun centime pour diffuser la Ligue 1, mais elle fera tout pour que la chaîne soit mise en valeur sur le bouquet Canal. Et pour cela une idée est dans l'air du temps.

Canal+ tenté par un match de Ligue 1 ?

Ligue 1 : Canal+ veut la peau d'Amazon ! https://t.co/GR6bhtWWZ2 — Foot01.com (@Foot01_com) May 17, 2025

L'Equipe révèle que si Canal+ ne veut pas payer pour diffuser les matchs de Ligue 1, la chaîne est prête à offrir une très belle vitrine. « Même si le sujet ne fait pas l'objet de négociations pour le moment, l'idée d'une co-diffusion de l'affiche du dimanche soir sur la chaîne (Canal+), pour redonner de la valeur au produit L1, aurait aussi surgi récemment », précise le quotidien sportif. Rien n'a encore été signé, et pour cause, les clubs n'ont toujours pas tranché concernant l'avenir, mais ils auraient été prévenus par les négociateurs qu'il était hors de question de voir C+ sortir son porte-monnaie contrairement à Amazon ou même DAZN, lesquels pourraient payer pour diffuser la chaîne 100% Ligue 1, sans que cela soit colossal. Entre la tentation de faire revenir Canal+ dans la boucle, et la perspective de prendre quand même un chèque, les dirigeants de L1 vont devoir trancher.